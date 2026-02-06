LG, yapay zeka destekli ev çözümlerini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İnovasyon, Birlikte İlerlemek" temasıyla düzenlenen etkinlik, LG'nin bölgesel ölçekte gerçekleştirdiği önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Kullanıcı odaklı tasarım ve bölgesel uygunluk odağında LG'nin giysi bakımı, mutfak, ankastre ve temizlik çözümlerindeki güncel gelişmelerin ele alındığı etkinlik, inovasyon ve işbirliği odağında kurgulandı.

Festival formatında tasarlanan LG InnoFest 2026, şirketin Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik uzun vadeli yaklaşımını ve bu pazarlardaki artan faaliyetlerini yansıtıyor.

LG Electronics, daha büyük kapasite, tasarım ve tescilli AI Core-Tech teknolojisini bir araya getiren cihazlarla Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesine yönelik ev tipi çamaşır makinesi ürün gamını genişletiyor. En yeni modellerde yer alan AI Wash ve AI Dry gibi özellikler, yıkama ve kurutma süreçlerinde daha verimli kullanım sunuyor.

Ürün gamında yer alan 29 inç LG SIGNATURE WashCombo, hepsi bir arada çamaşır ve kurutma makinesi niteliği taşıyor.

Çamaşır ve mutfak ürünlerinde yeni çözümler

LG Electronics, ev tipi çamaşır yıkama alanındaki birikimini ticari çamaşır yıkama sektörüne de taşıyarak uzaktan izleme ve yönetim imkanı sunan uygulama ve API tabanlı çözümler geliştiriyor.

Mevcut 24 ve 27 inç versiyonlara ek olarak 25 inçlik yeni bir modeli ürün gamına dahil eden LG Electronics, WashTower ailesini genişletiyor. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini tek bir dikey yapıda birleştiren WashTower ürünleri, alan kullanımında verimlilik sağlıyor.

InnoFest'te ilk kez tanıtılan 27 inç WashCombo, 25 kilogram yıkama ve 21 kilogram kurutma kapasitesiyle büyük ailelere yönelik kullanım sunarken, LG'nin DUAL Inverter HeatPump teknolojisiyle donatılan model, kurutma performansı ve enerji verimliliği odağında geliştirildi.

Ürün gamında ayrıca entegre LCD ekrana ve yük ağırlığı ile kumaş özelliklerine göre performansı ayarlayan AI Direct Drive (AI DD) motoruna sahip yeni bir önden yüklemeli çamaşır makinesi de bulunuyor.

"Fit & Max" konsepti altında sunulan LG'nin yeni mutfak aletleri, yerleşik estetik anlayışı ile kullanıcı odaklı işlevselliği bir arada ele alıyor.

Buzdolabı kategorisinde yer alan LG InstaView French Door modeli, Zero Clearance menteşe yapısı sayesinde farklı mutfak düzenlerine uyum sağlarken, AI Fresh teknolojisiyle kullanım alışkanlıklarına göre soğutma performansını optimize ediyor.

Yeni alt donduruculu modelin de yer aldığı InnoFest 2026'da tanıtılan buzdolabı serisi, LG Electronics'in bölgedeki buzdolabı pazarındaki konumunu yansıtıyor.

Bulaşık makinesi serisinde yer alan yeni QuadWash Pro teknolojisi, mikro ölçekli hava kabarcıklarıyla temizlik performansını artırırken yıkama süresini kısaltıyor.

AI SenseClean teknolojisi, kirlilik seviyesine göre yıkama ve durulama ayarlarını otomatik olarak düzenlerken, 1 saatlik yıkama ve kurutma programıyla da tam döngüyü 39 dakikada tamamlayabiliyor.

Etkinlikte ayrıca otomatik su besleme sistemine sahip LG Wet & Dry dik süpürge ile 100 derece buharlı paspaslama özelliği bulunan robot süpürge ve gizli tasarımlı masa tipi istasyon gibi temizlik çözümleri de tanıtıldı.