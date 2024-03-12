İstanbul'da gizemli hayırsever... İmamoğlu 'Dayanışma budur' diyerek paylaştı: 'Kent lokantalarında bütün yemekleri satın alarak...'

İBB Başkanı İmamoğlu, X hesabından "Dayanışma budur" diyerek, bir hayırseverin Çapa’daki kent lokantalarında bütün yemekleri satın alarak herkese iftar verdiği bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:52
İstanbul'da gizemli hayırsever... İmamoğlu 'Dayanışma budur' diyerek paylaştı: 'Kent lokantalarında bütün yemekleri satın alarak...'
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Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen; yerel seçim sürecinde de AKP'nin adayı Murat Kurum başta olmak üzere iktidar tarafından hedef alınan Kent Lokantaları bu kez yüzleri gülümseten bir olayla gündeme geldi.

Alınan bilgilye göre İstanbul Çapa'da bir hayırsever, kent lokantalarındaki ütün yemekleri satın alarak herkese iftar verdi. Bilgiyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaştı.

"DAYANIŞMA BUDUR"

X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Dün Çapa’daki Kent Lokantalarımızda hayırsever bir vatandaşımızın bütün yemekleri satın alarak herkese iftar verdiğini öğrendim. Dayanışma budur, biz, halkımıza ucuz ve lezzetli yemek sunuyoruz duyarlı vatandaşlar da dayanışmayı büyütüyor. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


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