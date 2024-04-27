Lila Kağıt'ta talep toplama tarihleri belli oldu

Lila Kağıt'n halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Talep toplama 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:03
Lila Kağıt'ta talep toplama tarihleri belli oldu
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Lila Kağıt'n halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada 5 kıtada 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatıyla birlikte, Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markalarıyla temizlik kağıdı sektöründe yer alan Lila Kağıt'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için yaptığı başvuru onaylandı.

 'LILAK' KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla talep toplama 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde, pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleştirilecek.

Lila Kağıt, Borsa İstanbul'da "LILAK" koduyla işlem görecek.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL'den 590 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli 90 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli 30 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli 120 milyon adet B grubu payları halka arz edilecek.

Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesiyle Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

 


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