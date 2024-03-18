SPK'den döviz iddialarına yönelik suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu, döviz fiyatlarını etkileyerek, gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:59
SPK'den döviz iddialarına yönelik suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), döviz fiyatlarını etkileyerek ülke ekonomisi ile para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunulduğunu bildirdi.

SPK'den yapılan açıklamada, Yeniçağ İnternet Gazetesi'nde 16 Mart'ta, "Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası'nın raporundan sızdı" başlığıyla verilen haberde yer alan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı ve haberin tümüyle gerçek dışı olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Döviz fiyatlarını etkileyerek ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar ve onun bağlı olduğu yetkililer Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray Erollu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, yayın sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik ve Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet çelik ile haberin kaynak kısmında gösterilen 'paradurumu.com' adlı internet sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burak Öztunalı, Yayın Danışmanı Ali Güven ve sahibi Özlem Denizmen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca Kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur."


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