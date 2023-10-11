Limak inşaatında hak mücadelesi: Gözaltılar var!
Haklarını alamadıkları için Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan işçiler eylem başlattı. İşçiler gözaltına alındı.
Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan 6 inşaat işçisi, kıdem tazminatı ve fazla mesailerini alamadıkları için eylem başlattı.
Eylemlerinin ikinci gününde işçiler şantiyenin girişini kapattı.
İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat İş), Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı İş) öncülüğünde örgütlenen işçilere özel güvenlik müdahale etti.
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK— DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) October 11, 2023
Limak ofislerinin önünde sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz işkenceyle gözaltına alındı. pic.twitter.com/Oz44OXi7k9
Sonrasında işçiler polis tarafından gözaltına alındı.
İşçilerin hakları gasp edilirken seyredenler işçiler hakkını isteyince patronun özel güvenliği gibi müdahale ediyor.— DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) October 11, 2023
Limak ofisleri önünde eylem yapan üyelerimiz işkence ile gözaltına alındı
Direneceğiz kazanacağız pic.twitter.com/fw3K9zyRel
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