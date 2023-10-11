Limak inşaatında hak mücadelesi: Gözaltılar var!

Haklarını alamadıkları için Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan işçiler eylem başlattı. İşçiler gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:10
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Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan 6 inşaat işçisi, kıdem tazminatı ve fazla mesailerini alamadıkları için eylem başlattı.

Eylemlerinin ikinci gününde işçiler şantiyenin girişini kapattı.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat İş), Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı İş) öncülüğünde örgütlenen işçilere özel güvenlik müdahale etti.

Sonrasında işçiler polis tarafından gözaltına alındı. 


Limak Holding işçiler inşaat işçisi EYLEM

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