Lime cinsi limonda hasat başladı: Kilosu 70 lira
Türkiye’de sezonun ilk lime cinsi limonu hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı. 800 ağaçtan 400 kilogram hasat yapılan limonun bahçede kilosu 50, marketlerde ise 70 liradan satılıyor.
Meksika ve Kolombiya’dan ithal getirilen lime cinsi limonda hasat başladı. Silifke’de üretici Cem Ergül’ün 32 dönüm bahçesinde 800 ağaçtan yapılan limonun ilk hasadında 400 kilogram limon toplandı. Limon, kilosu 50 liradan Türkiye’nin değişik otel ve restoranlarına gönderildi. Sezon sonunda lime cinsi limon bahçesinden 4 ila 5 ton ürün beklendiği bildirildi.
Kokusu ve aroması ile ağızlarda hoş bir tat bırakan lime cinsi limonun ilk senesinde hasada başladıklarını belirten tüccar Adnan Erdem, “Bugün ilk Meksika lime misket limon dediğimiz ürünümüzün hasadına başladık. Silifke’de en büyük Türkiye’deki bahçedeyiz. 800 ağaçtan 400 kilo ürün aldık. Birinci kalite üründür. Bu bölge tropikal bölgedir. Biz üreticiden dalında kilosunu 50 liradan aldık. Lime cinsi limon marinasyon pasta, dondurma, kokteyl ve kozmetik sanayiinde kullanılıyor. Limon dışı yeşil, içi yeşil, çekirdeksiz ve sulu olması özelliği ile dikkat çekiyor. Biz bunu iyi tanıtırsak ülkemize bir katma değer katarız. Bu ürün aynı zamanda kozmetik sanayiinde de kullanılmaktadır” dedi.
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