Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...
Son dönemde yüksek seyreden kredi faiz oranları sebebiyle gayrimenkul piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bazı şehirlerde amortisman süresi 23 yıl bandına kadar yükseldi. Bu şehirlerde yapılacak konut yatırımının yıllık kira getirisi ise düşük seyrediyor. En düşük kira getirisinde ilk 10 il belli oldu. Sıralamada Muğla'nın yeri dikkat çekti.
Yüksek faiz ortamında dikkatler gayrimenkul piyasasına çevrildi. Konut kredisi faiz oranları da aylardır yüksek seyrediyor. Özellikle kredili konut satışları gerilemede. Konut fiyatlarında da aylardır reel anlamda gerileme trendinin yaşandığı gözlemleniyor.
KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM
Türkiye gazetesinin aktardığına göre, bankalar tarafından sunulan en düşük faizli konut kredisi oranı yüzde 3,05 olarak öne çıkıyor. Bu oranla bile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaş, 120 ay vadede 3 milyon 781 bin TL olarak geri ödeme yapıyor. Aylık taksit oranı ise 31 bin 352 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam faiz yükü ana paranın yüzde 278 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor.
Merkez Bankası tarafından son olarak şubat ayına dair “Konut Fiyat Endeksi” verileri açıklandı. Buna göre Şubat 2024’te konut fiyatları aylık bazda yüzde 2,20 ve yıllık bazda yüzde 58,30 yükseliş gösterdi. Aylık artışlar son dört aydır enflasyonun altında seyrederken, yıllık yükseliş oranı ilk defa şubat ayında yıllık TÜFE’nin altında gerçekleşti. Bu durum, konut fiyatlarında yıllık olarak da reel anlamda değer kayıplarının başladığına işaret etti.
TCMB verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 31 bin 365 TL olarak açıklandı. Yine 120 metrekare bir konutun ortalama fiyatı da 3 milyon 763 bin TL olarak hesaplanıyor.
Özellikle yatırım amaçlı konut alımlarında ise “kira geri dönüş süresi” en önemli kriter olarak öne çıkıyor. Bu anlamda Türkiye’deki birçok şehirde amortisman süresi 13 yıl-15 yıl arasında değişirken, bu süreler konut yatırımı içim makul karşılanıyor.
Ancak bazı şehirlerde amortisman süresi 19-23 yıl bandına kadar yükseliyor. Bu şehirlerde yapılacak konut yatırımının yıllık kira getirisi düşük seyrediyor ve böylece geri dönüş süresi de oldukça uzuyor.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından son açıklanan Nisan 2024 verilerine göre amortisman süresi en yüksek ilk 10 şehir şöyle sıralandı:
10-KARAMAN
- Ortalama Konut Fiyatı: 2.602.460 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,37
- Amortisman Süresi: 19 yıl
9-KASTAMONU
- Ortalama Konut Fiyatı: 2.455.446 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,33
- Amortisman Süresi: 19 yıl
8-RİZE
- Ortalama Konut Fiyatı: 3.034.935 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,32
- Amortisman Süresi: 19 yıl
7-BAYBURT
- Ortalama Konut Fiyatı: 2.332.136 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,24
- Amortisman Süresi: 19 yıl
6-ANTALYA
- Ortalama Konut Fiyatı: 4.128.584 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,21
- Amortisman Süresi: 19 yıl
5-TRABZON
- Ortalama Konut Fiyatı: 3.279.448 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,20
- Amortisman Süresi: 19 yıl
4-ARTVİN
- Ortalama Konut Fiyatı: 2.696.708 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,16
- Amortisman Süresi: 19 yıl
3-BURDUR
- Ortalama Konut Fiyatı: 2.753.024 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,03
- Amortisman Süresi: 20 yıl
2-AYDIN
- Ortalama Konut Fiyatı: 5.143.600 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,77
- Amortisman Süresi: 21 yıl
1-MUĞLA
- Ortalama Konut Fiyatı: 7.552.176 TL
- Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,30
- Amortisman Süresi: 23 yıl
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