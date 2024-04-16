Lokantalara ve kafelere KDV zammı karmaşası
Yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oranı artırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmak için hazırladığı tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı. Bu taslak “kahvehane, kafeterya,pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak” diye yorumlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu uygulamanın vergi istismarlarının önüne geçmek için yapıldığını söyledi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şöyle bir yanlış anlaşılma var galiba; KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkacağına ilişkin GİB’in tebliğ taslağı hazırladığı haberleri dolaşıyor. Böyle bir artış GİB tebliğ ile değil ancak Cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilir. Mevcut haberlere konu tebliğ taslağı daha önce Cumhurbaşkanı tarafından artırılan KDV oranlarının tebliğe işlenmesinden ve bazı yanlış uygulamaların önüne geçmekten ibarettir” dedi.
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