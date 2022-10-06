LPG ithalatı temmuzda azaldı
Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 312 bin 987 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, ABD, Cezayir, Kazakistan ve Rusya oldu.
Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 643,5 artarak 34 bin 802 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Yunanistan, Tunus, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.
LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 8,1 artarak 100 bin 693 ton oldu.
Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 392 bin 175 ton olarak gerçekleşti.
Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 10,8, tüplü LPG satışı yüzde 9,4 ve dökme LPG satışı yüzde 3 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 10,5 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda satışlarda yüzde 83,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15 ile tüplü LPG ve yüzde 1,7 ile dökme LPG izledi.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Hasta kadını korkutup yüzüne para saçtılar
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu