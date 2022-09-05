Son Dakika: LPG'ye indirim bekleniyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:32

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.



NTV'de yer alan habere göre, LPG'ye 40 kuruş indirim. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara’da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir’de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.