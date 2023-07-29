Motorine yeni zam yolda! 29 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıtta yaşanan vergi artışlarının ardından zam yağmuru devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine dev zam bekleniyor. 29 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Motorinin litre fiyatı 28 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.45 TL'lik artışla 35,29 TL'ye çıkarıldı.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere (1 Ağustos) motorine 1.07 TL zam bekleniyor.
Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıta yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL, motorin fiyatları ise 18.59 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 35.4
Benzinin litresi 36.09
Ankara
Motorin litresi 35.88
Benzinin litresi 36.57
İzmir
Motorin litresi 36.06
Benzinin litresi 36.68
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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