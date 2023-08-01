Motorin yeni zamla benzini geçti! 1 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatı son gelen zamla birlikte 36 TL'yi aştı. 1 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
Son olarak motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Böylelikle motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçmiş oldu.
Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 35.47
Benzinin litresi 36.09
Ankara
Motorin litresi 36.95
Benzinin litresi 36.57
İzmir
Motorin litresi 37.13
Benzinin litresi 36.68
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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