Lütfi Elvan'ın istifası sürpriz olmadı. Siyasi kulislerde neler konuşuluyordu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı öncesi grup toplantısındaki "Faizi savunanla beraber olamam" açıklamasını alkışlamayan Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa edeceği ya da görevden alınacağı, siyasi kulislerde konuşuluyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı öncesi grup toplantısındaki "Faizi savunanla beraber olamam" açıklamasını alkışlamayan Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa edeceği ya da görevden alınacağı, siyasi kulislerde konuşuluyordu.
Elvan, Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki son faiz indirimi kararının ardından yaşanan kur krizi sürecinde de sessizliğini korudu ve Erdoğan'ın 22 Kasım'daki toplantıda uygulamaya koyduğunu açıkladığı yeni ekonomik programla ilgili de hiçbir yorum yapmadı.
Erdoğan'ın "faiz sebep, enflasyon sonuç" olarak özetlediği yeni ekonomi modelini benimsemediği belirtilen Elvan'ın iki kez Erdoğan'a istifasını sunduğu, ancak kabul edilmediği iddiası kulislerde dile getiriliyor.
Aslında Ankara'da, Elvan'ın istifası ya da görevden alınması sürpriz olarak görülmüyor, bekleniyordu. Ancak zamanlamasına ilişkin seçenekler tartışma konusuydu.
TBMM Genel Kurulu'nda 6 Aralık'ta başlayacak olan 2022 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde bakan değişikliğinin sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle, değişiminin bütçe görüşmeleri sonrasına kalacağı tahmini yapılıyordu.
Bir başka görüş ise "inanmadığı bir bütçeyi savunamayacağı" için Elvan'ın görevden alınabileceği ya da istifasının kabul edileceği yönündeydi.
Berat Albayrak'ın da yardımcısıydı
Kulislerde Lütfü Elvan'ın yerine, Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tez danışmanı da olan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Erişah Arıcan'ın adı geçiyordu.
Bir başka iddia ise Arıcan'ın bakanlık görevini kabul etmediği, bunun üzerine, Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminden bu yana bakan yardımcılığı görevini yürüten Nurettin Nebati'nin bu göreve atandığı yönünde.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nurettin Nebati, 3 dönem AKP'den milletvekilliği yaptı.
Nurettin Nebati, Lütfi Elvan döneminde de bakan yardımcılığı görevini sürdürüyordu.
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