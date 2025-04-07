Maaşlardaki kayıp milyarları aştı: Enflasyon yükseldi, fatura emekçiye kesildi!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:03

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Nisan 2025)” başlıklı üçüncü raporunu yayımladı. Raporda, yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi ile kesintilerin emekçilerin gelirleri üzerindeki etkisi detaylı verilerle açıklandı. Ocak-Mart 2025 döneminde emekçilerin toplam gelir kaybı en az 134 milyar 228 milyon TL olarak hesaplandı.

Raporda, 2025 yılının ilk üç ayında yaşanan yüzde 10,06 oranındaki resmi enflasyonun, işçi, memur ve emekli maaşlarında yarattığı kayıplar şu şekilde sıralandı:

İşçilerin toplam ücret kaybı: 75,6 milyar TL

75,6 milyar TL Memur maaşlarındaki toplam kayıp: 28,1 milyar TL

28,1 milyar TL Emekli aylıklarındaki toplam kayıp: 30,6 milyar TL

Böylece emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp 134,2 milyar TL’yi buldu.

Ayrıca, enflasyonun bireysel ücretlerdeki etkisi de dikkat çekiciydi. Mart ayında net asgari ücretli 2 bin 224 TL kayba uğradı.

Daha yüksek ücretle çalışanlar ise şu kayıpları yaşadı:

Asgari ücretin 1,5 katı ücret alan bir işçi: 3 bin 159 TL kayıp

3 bin 159 TL kayıp 2 katı ücret alan bir işçi: 4 bin 94 TL kayıp

4 bin 94 TL kayıp 2,5 katı ücret alan bir işçi: 4 bin 990 TL kayıp

4 bin 990 TL kayıp 3 katı ücret alan bir işçi: 5 bin 758 TL kayıp

Raporda ayrıca, enflasyonun yanı sıra vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin de gelirleri ciddi biçimde aşındırdığına dikkat çekildi. Mart 2025 itibarıyla asgari ücretin 2,5 katı maaş alan bir işçinin ücretinin yüzde 37,5’inin vergi, kesinti ve enflasyon karşısında eridiği belirtildi.

DİSK-AR, önümüzdeki aylarda bu kayıpların artarak devam edeceği uyarısında bulunarak, gelirlerin enflasyona karşı korunması ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini vurguladı.