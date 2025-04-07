Maaşlardaki kayıp milyarları aştı: Enflasyon yükseldi, fatura emekçiye kesildi!
Yüksek enflasyon ve vergi kesintilerinin etkisiyle, Türkiye’de emekçilerin gelir kayıpları önemli boyutlara ulaştı. DİSK-AR’ın raporuna göre, Ocak-Mart 2025 döneminde işçi, memur ve emekli maaşlarında büyük kayıplar yaşandı. Gelirlerin enflasyon karşısında hızla eridiği vurgulandı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Nisan 2025)” başlıklı üçüncü raporunu yayımladı. Raporda, yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi ile kesintilerin emekçilerin gelirleri üzerindeki etkisi detaylı verilerle açıklandı. Ocak-Mart 2025 döneminde emekçilerin toplam gelir kaybı en az 134 milyar 228 milyon TL olarak hesaplandı.
Raporda, 2025 yılının ilk üç ayında yaşanan yüzde 10,06 oranındaki resmi enflasyonun, işçi, memur ve emekli maaşlarında yarattığı kayıplar şu şekilde sıralandı:
- İşçilerin toplam ücret kaybı: 75,6 milyar TL
- Memur maaşlarındaki toplam kayıp: 28,1 milyar TL
- Emekli aylıklarındaki toplam kayıp: 30,6 milyar TL
Böylece emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp 134,2 milyar TL’yi buldu.
Ayrıca, enflasyonun bireysel ücretlerdeki etkisi de dikkat çekiciydi. Mart ayında net asgari ücretli 2 bin 224 TL kayba uğradı.
Daha yüksek ücretle çalışanlar ise şu kayıpları yaşadı:
- Asgari ücretin 1,5 katı ücret alan bir işçi: 3 bin 159 TL kayıp
- 2 katı ücret alan bir işçi: 4 bin 94 TL kayıp
- 2,5 katı ücret alan bir işçi: 4 bin 990 TL kayıp
- 3 katı ücret alan bir işçi: 5 bin 758 TL kayıp
Raporda ayrıca, enflasyonun yanı sıra vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin de gelirleri ciddi biçimde aşındırdığına dikkat çekildi. Mart 2025 itibarıyla asgari ücretin 2,5 katı maaş alan bir işçinin ücretinin yüzde 37,5’inin vergi, kesinti ve enflasyon karşısında eridiği belirtildi.
DİSK-AR, önümüzdeki aylarda bu kayıpların artarak devam edeceği uyarısında bulunarak, gelirlerin enflasyona karşı korunması ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
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