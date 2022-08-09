Macaristan'da enflasyon 1998'den beri en yüksek seviyeye çıktı
Enflasyon gıda maliyetlerindeki artışın etkisiyle 1998'den beri en yüksek seviyeyi gördü.
Avrupa Birliği'nde en fazla faiz artışını yapan Macaristan'da enflasyon yükselişini sürdürdü.
Ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 13.7 artarak tüm Bloomberg tahminlerini aştı.
Volatil emtia fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yüzde 16.7'ye yükselerek enflasyonist baskıların genele yayıldığını gösterdi.
POLİTİKA FAİZİNİ 800 BAZ PUANIN ÜZERİNDE YÜKSELTTİ
Politika yapıcılar bu sene politika faizini 800 baz puanın üzerinde yükseltti. Macar forinti bu sene Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Euro karşısında yüzde 8'den fazla düştü ve gelişen piyasa paraları arasında en kötü performans gösteren 3. para birimi oldu.
Budapeşte'deki Intesa Sampaolo COB Bank'ta ekonomist olan Mariann Trippon "Merkez Bankası'nın faiz artışına kararlılıkla devam etmekten başka seçeneği yok. Şu an yüzde 10.75 olan politika faizi yıl sonuna kadar yüzde 13'e yükselebilir" değerlendirmesini yaptı.
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