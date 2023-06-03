Madde madde Mehmet Şimşek yorumu: 'İşçiyi, memuru ve emekliyi iyi günler beklemiyor'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:19

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:30

28 Mayıs ikinci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu oldu.

Son günlerde yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alacağı öne sürülen Şimşek’in durumu bu akşam netlik kazanacak.

Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak görev yapacağı iddia edilirken, Prof. Dr. Aziz Çelik, 7 maddede Mehmet Şimşek ile ilgili hatırlatmada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "Ekonominin başına getirilmesi düşünülen eski Maliye Bakanı Şimşek kemer sıkma politikalarının baş savunucusudur. Olası bir Şimşek döneminde işçiyi, memuru ve emekliyi pek iyi günler beklemiyor" vurgusunu yaptı.

"Gelin Şimşek'i hatırlayalım" diyen Çelik, şunları ifade etti:

"1 -Ekonominin başına getirilmesi düşünülen eski Maliye Bakanı Şimşek kemer sıkma politikalarının baş savunucusudur. Olası bir Şimşek döneminde işçiyi, memuru ve emekliyi pek iyi günler beklemiyor.

2- Mehmet Şimşek bir keresinde "asgari ücret artışı zulümdür" demişti! Temmuz 2023'te asgari ücret artışına ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına ne der sizce?

3- Mehmet Şimşek grevlerden de pek hazzetmez. Hatta THY grevi sırasında grev erteleme ve yasaklama tehditleri savurmuşluğu da vardır.

4- Mehmet Şimşek işgücü piyasasının alabildiğine esnekleşmesini savunur. Esneklik işveren için nimet işçi için felakettir.

5- Mehmet Şimşek emekliler için de pek hayırlı fikirlere sahip değil. Emekli aylıkları artışlarına ve kademeli emekliliğe sıcak bakmayacağı kesin.

6- Mehmet Şimşek kıdem tazminatının fona devrinin savunucusudur. Kıdem tazminatını işsizliğin sebebi olarak görür.

7- Bakan Şimşek'e göre istihdam artışının önündeki en büyük engellerden biri kıdem tazminatı yüküdür."