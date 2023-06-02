Yandaş yazar Selvi'den 'Mehmet Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti

Yayınlanma: 02.06.2023 - 08:54

Güncelleme: 02.06.2023 - 08:58

Türkiye 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir süredir görüşmeler yapılan eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair, "Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" dedi.

Selvi, bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in dün iki görüşme daha yaptığını belirtti. Selvi, Şimşek'in Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığını ve ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiğini yazdı.

Selvi'nin 'Yeni kabine yeni siyaset' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi. Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."

Selvi ayrıca söz konusu kabinenin yarın (3 Haziran) akşam saat 22.00’de açıklanağını ifade etti.