Erdoğan’ın Mehmet Şimşek için geçmişte söylediği sözler gündem oldu: 'Bunlar Halk Bank’ı da dolandırmaya çalıştı'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:12

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak yeni kabineye ilişkin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hangi görevde olacağına ilişkin haberler sürüyor. Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı'nın yakın geçmişte Şimşek için kullandığı ağır ifadeler unutulmuyor.

Erdoğan, bugün ekonominin başına getirmeyi planladığı Mehmet Şimşek için 2019 yılında yaptığı bir konuşmada, Mehmet Şimşek için çok büyük iddialarda bulunmuştu.

7 Aralık 2019 tarihli söz konusu konuşmasında Erdoğan, kapatılan Şehir Üniversitesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin "Bu Şehir Üniversitesi meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat Başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor’’ demişti.

Erdoğan 'malum zat" ddiye andığı Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’e de yüklenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

‘’Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun içinde olan Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu? Bunlar Halk Bank’ı da dolandırmaya çalışıyorlar."