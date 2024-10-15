Madenciler açlık grevini sürdürüyor… Bağımsız Maden İş mesajları ifşa etti: AKP'li patron suç işlemeye devam ediyor!

Bağımsız Maden İş Sendikası, AKP’li patronun işten çıkardığı işçilerine gönderdiği mesajları ifşa etti. Sendika aynı zamanda, işçilerin ‘baretli’ eylemini paylaştı.

Madenciler açlık grevini sürdürüyor… Bağımsız Maden İş mesajları ifşa etti: AKP'li patron suç işlemeye devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 21:57

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik işçilerinin talepleri karşılanana kadar başlattıkları açlık grevi ikinci gününde sürüyor. 

Bağımsız Maden İş Sendikası, şirketin işten çıkardığı işçilere gönderdiği mesajları ifşa etti.

Sosyal medya paylaşımıyla açıklanan mesajlar şu notla paylaşıldı: 

“Görüşme taleplerimize kulak tıkayan Ferhat Nasıroğlu direnen  madencilere ve içerideki üyelerimize tek tek mesajlar attırıyor. İşçileri işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almadığı madene ölmeye ve sarı sendikalara üye olmaya çağırıyor. AKP Batman milletvekili ferahlıkla suç işlemeye devam ediyor.

Ferhat Nasıroğlu'nun çağrısına  maden işçilerinin cevabı tek ve net. Taleplerimiz karşılanmadan iş başı yapmayacağız. Bir adım dahi geriye atmayacağız.”

“TAM 51 GÜN OLDU, YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Sendika yaptığı bir başka paylaşımda ise madenlerin ‘baretli’ eylemini aktardı. Bu eylem “Tam 51 gün oldu! Yaşamak istiyoruz çığlığımızı duymayan, görmeyen, haklısınız demeyen bakan milletvekili kalmadı. Haklı talebimizi karşılayacak bir muhatap aradık bulamadık. Şimdi susuyoruz bizim yerimize sizlerin anlatmasını istiyoruz #MadencilerKazansın dersek madenciler kazanacak” şeklinde paylaşıldı. 


Etiketler: #Bağımsız Maden İş Sendikası #Fernas #Ferhat Nasıroğlu

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