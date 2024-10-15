Fernas İşçileri açlık grevinin ikinci gününde: Talepleri karşılanana kadar direniş sürecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:12

Fernas işçilerinin başlattığı açlık grevi, taleplerin karşılanması umuduyla ikinci gününde devam ediyor. Manisa Soma'da, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madenciler, Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları direnişi açlık greviyle sürdürüyor. Ellerindeki baretleri yere vurarak ve yalın ayak yere yatarak protesto eden işçiler adına konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, direnişin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Çakır, yaptığı konuşmada işçilerin taleplerinin net olduğunu vurguladı: "Sonuna kadar direneceğiz, ölmek var dönmek yok. Bu işçiler alın terini ve emeğini istiyor. Sadaka ya da fazladan bir maaş talep etmiyorlar, sadece haklarını istiyorlar. 52 gündür bunu anlatıyoruz ve artık daha fazla konuşmak istemiyoruz." dedi.

"KAZANAN İŞÇİ SINIFI OLACAK"

Genel Başkan Çakır, işçilerin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'deki işçi sınıfına sesleniyorum: Biz kazanırsak hepimiz kazanacağız, kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz. Bu yüzden Ankara'daki parkta direnen işçilere destek verin." ifadelerini kullandı. Ayrıca, aileleri açlık grevine dahil etmemek için çaba gösterdiklerini belirten Çakır, gerekirse daha fazla işçiyle birlikte açlık grevini sürdüreceklerini ifade etti.

SU VE ŞEKERLE BESLENİYORLAR

İşçiler, iki gündür sadece su ve şekerle besleniyor. Taleplerin karşılanmaması durumunda greve devam edeceklerini söyleyen Çakır, hükümetin olumlu bir adım atmadığını dile getirdi. "Notlar alınıyor ama çözüme yönelik bir adım atılmıyor. Üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek değil. Destek veren kim olursa olsun minnettarlığımızı gösteririz." şeklinde konuştu.

"PARLAMENTO İŞÇİLERİN TALEPLERİNE KULAK VERMELİ"

Eyleme destek veren Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise, "Soma işçilerinin 'çözüm yoksa ölüm var' sözü, sadece bu işletme için değil, ülkenin dört bir yanındaki madenciler için geçerli. Ferhat Nasıroğlu, milletvekilliğini kendi çıkarları için kullanıyor. Parlamento, işçilerin taleplerini dikkate almalı ve çözüm için adım atmalıdır." dedi.

İşçilerin taleplerinin karşılanması için mücadelenin süreceği vurgulanırken, grevci işçilerin sağlık durumu endişe yaratmaya devam ediyor.