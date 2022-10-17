Madencinin acı paylaşımı: 9 kişilik fotoğraftan sadece ben kaldım
Bartın'da TTK'nın işlettiği madende 41 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan patlamadan yıllık izinde olması sayesinde kurtulan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 madenci arkadaş birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yıldırım "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Bartın'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasından yıllık izinde olması sayesinde kurtulan bir işçinin sosyal medya paylaşımı yürek sızlattı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” dedi. ?
TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.
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