Son Dakika... Bakanlık açıkladı: Bartın maden faciasına ilişkin yeni gelişme
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 6'ya çıkarıldı.
Cuma günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.
Patlamayla ilgili başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 4'ten 6'ya çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, 6 kişiye çıkararak genişletti
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli