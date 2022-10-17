Son Dakika... Bakanlık açıkladı: Bartın maden faciasına ilişkin yeni gelişme

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 6'ya çıkarıldı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:00
Son Dakika... Bakanlık açıkladı: Bartın maden faciasına ilişkin yeni gelişme
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Cuma günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 4'ten 6'ya çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, 6 kişiye çıkararak genişletti

 


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