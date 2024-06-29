Mağaza açılışında indirimli kıyafet izdihamı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:26

Güncelleme: 29.06.2024 - 09:26

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Televole Mağazası, 9. şubesini depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde açtı.

Saat 10.00’da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabah erkenden sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti.

Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “Biz deprem zamanında sürekli bu bölgedeydik ve bu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için bu şubeyi açtık. Çok güzel bir yer bulduk ve mağazayı açtık. Bu mağazanın açılmasındaki amaç kar değildir. Amacımız sadece hizmet etmek. İlk gelen müşterimiz sabah 06.00’da gelmişti ve bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.