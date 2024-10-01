Magdeburger Genel Müdürü Hancıoğlu, sektördeki el değiştirmeleri yorumladı: Zorunlu trafik korkutuyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Son olarak Fer Finansal Çözümler’in (Pay Sigorta) Türk Nippon Sigorta’yı almak için görüşmeler yürüttüğü açıklandı. Ayrıca Generali ve Türk Nippon’un yerli yatırımcılara geçecek olması konuya farklı boyut katıyor.

Uzun yıllar HDI Sigorta’nın tepe yöneticisi olan, bu şirketin Türkiye’de şirket alma süreçlerinin içinde yer alan Magdeburger Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, güncel gelişmeleri önemi bir konsolidasyon olarak niteledi.

Bunun süreceğini belirten Hancıoğlu şöyle devam etti:

BUGÜN KORUMA ZAMANI

“Son 10 yılda hayat dışı ruhsatı olan şirket sayısı 42’den 48’e çıkarken zorunlu trafik ruhsatı olanlar 32’den 27’ye düştü. Çünkü bu branştan önemli bir zarar geliyor ve bu sürüyor. Özellikle bu durum uluslararası şirketleri korkutuyor, kaçırıyor. Maliyet yönetilemez halde. Bir an önce bu branşta zararı küçülten bir yapının kurulması gerekiyor. Yüksek enflasyon ve belirsizlikler de yatırımcıları zorluyor.”

Satın almalarda yerli şirketlerin öne çıkmasını da yorumlayan Hancıoğlu, sermaye gücünün şeffaf şekilde ortaya konmasının önemine dikkat çekti. Sigorta pazarının büyümesini ilişkin görüşlerini de açıklayan Hancıoğlu, bu sektörün sosyal faydasının yeterince anlatılamadığını, bu konuda herkese büyük görev düştüğünü kaydetti.

Hancıoğlu ayrıca, belirsizlikler nedeniyle bugünün penetrasyonu büyütmekten çok koruma zamanı olduğunu vurguladı.