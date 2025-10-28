Mahfi Eğilmez’den konut piyasası uyarısı: 'Ekonomi kahvehanelerde konuşulan bir deneme tahtası değildir'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Konut Fiyatları Buralara Nasıl Geldi?” başlıklı blog yazısında, özellikle 2021 sonrası yüksek enflasyon döneminde konut fiyatlarının hızlı yükselişinin nedenlerini ve sürecini ele aldı.

YATIRIM AMAÇLI KONUT TALEBİ ARTTI

Eğilmez’e göre, enflasyonun yüksek, faizlerin düşük, konut arzının yetersiz ve nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde, göç alma olgusu varsa gayrimenkul yatırım aracı haline geliyor. Parası olan kişiler, kendi ihtiyacı dışında ikinci ve üçüncü konutlarını yatırım amacıyla almaya yöneliyor. Eğilmez, bunun iki amaca hizmet ettiğini belirtiyor:

Oturmadıkları konutları kiraya vererek gelir elde etmek. Yeterince değer kazanan konutları satarak ek kazanç sağlamak.

TALİP ARTIŞI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Türkiye’de sürekli konut açığı bulunduğu için fiyatlar artış eğiliminde. 2021’de Merkez Bankası, enflasyon yükselirken faizleri düşürerek yanlış bir politika uyguladı ve bu durum hem enflasyonu hem döviz kurlarını yükseltti.

Reel faizin büyük farkla negatif hale gelmesi, yatırımcıları tasarruflarını gayrimenkule yönlendirmeye itti. Arzın sınırlı olduğu ortamda talep artışı fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

YANLIŞ POLİTİKALAR DENGELERİ BOZDU

Eğilmez, 2021 son çeyreğinde başlayan politikaların ekonomik dengeleri altüst ettiğini ve iki yılda konut fiyatları ile kira bedellerinin astronomik seviyelere çıktığını vurguladı. Eğilmez, “Ekonomi, kahvehanelerde konuşulan konuların deneneceği bir deneme tahtası değildir” ifadeleriyle uyarıda bulundu.