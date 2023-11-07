Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın kritik hatasını açıkladı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:50

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın geçmişte yaptığı kritik hatayı açıkladı.

Mahfi Eğilmez, düşük faizin düşük enflasyona yol açacağı düşüncesinin büyük bir ekonomi politikası hatası olduğunu belirtti.

Enflasyon yüzde 19 iken Merkez Bankası'nın yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmek yerine 1-2 puan arttırsaydı Türkiye’de enflasyonun bugünkü seviyesinin üçte birinde olacağını ifade etti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in kendi internet sitesinde "Enflasyonun Baz Etkisiyle Düşüşü Nasıl Oluyor?" yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Eğer enflasyon yüzde 19 ve Merkez bankası politika faizi de yüzde 19 iken faiz düşürülmeye başlanacak yerde bir, iki puan artırılsaydı Türkiye’de enflasyon bugünkü oranın üçte biri düzeyinde bir yerde olacak, gelir dağılımı bu kadar bozulmayacak, ücretli kesim böylesine şikâyetçi olmayacaktı.

Enflasyon ve faiz konusunda 2021 yılı Eylül ayından başlayarak yapılan ve düşük faizin enflasyonu düşüreceği inancına dayalı uygulama büyük bir ekonomi politikası hatasıdır. Bu hatayı, baz etkisiyle düşen enflasyona bakarak hata değilmiş, hatta iyi bir şeymiş gibi anlatmaya veya yorumlamaya çalışmak ise artık hata olmaktan da öte bir durumdur."