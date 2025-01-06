Mahfi Eğilmez'den enflasyon ve faiz değerlendirmesi: Böyle bir enflasyona neden olmak nedir?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:51

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:51

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı son yazısında Türkiye'deki enflasyon oranlarına ve faiz politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, TÜİK, ENAG e-TÜFE ve İTO İstanbul ücretliler geçinme endeksine göre, enflasyon oranlarının düşüş gösterdiğine dikkat çekti. Yazısında, "Enflasyon düşüyor. Hangisini esas alırsanız alın ister TÜİK TÜFE, ister ENAG e-TÜFE, ister İTO İstanbul ücretliler geçinme endeksi, hepsi düşüşte" ifadelerinde bulundu.

Eğilmez, TÜİK TÜFE verilerinin bir önceki dönemde faiz indirimi politikasının ardından yüksek seviyelere çıktığını vurguladı. "Kırıklı çizgi ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ diyerek giriştiğimiz faiz düşürme operasyonundan sonra oluşan durumu gösteriyor" diyerek, faiz indirimi politikasının enflasyonu nasıl etkilediğini belirtti. Eğilmez, 2025 yılı boyunca aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon oranının yakalanması durumunda, enflasyonun yılsonunda yüzde 19,56’ya düşeceğini öngördü.

'NELERE MÂL OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLEBİLİYOR'

Yazar, Merkez Bankası'nın faiz politikaları ile ilgili bir grafiğe de yer verdi. "Grafikte kırıklı çizgi TCMB’nin yıllardır hiç değişmeyen yüzde 5’lik enflasyon hedefini gösteriyor. TCMB’nin 2021 Eylül ayında giriştiği faizi düşürerek enflasyonu düşürme eyleminin nelere mâl olduğu açıkça görülebiliyor" dedi. Eğilmez, TCMB’nin faizi düşürerek enflasyonu kontrol altına alma çabasının, uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

'BÖYLE BİR ENFLASYONA NEDEN OLMAK NEDİR?'

Eğilmez, 2023 ortalarından sonra enflasyon düşüşünün bazı önemli soruların gündeme geldiğini belirtti. "Ne var ki buna başarı diyebilmek için mesela yeni bir hükümetin göreve gelmiş olması gerekir. Oysa aynı siyasal iktidar devam ediyor" dedi. Bu durumun ardından Eğilmez, hükümetin yanlış ekonomi politikaları sonucu oluşan ekonomik facianın sorumluluğunu emekçilere ve asgari ücretlilere yüklediğine dikkat çekti. "O zaman şu soruyu sormak gerekiyor: Eğer 2023 ortalarından sonra faizi yükselterek enflasyonu düşürmek başarıysa 2021'den 2023 ortalarına kadar faizi enflasyonun çok altında tutarak böyle bir enflasyona neden olmak nedir?" ifadelerini kullandı. Eğilmez, yanlış politika sonucu ortaya çıkan ekonomik kayıpların bedelini halkın ödediğini vurguladı.