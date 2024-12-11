Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den asgari ücret yorumu: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı?

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık Salı günü kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Ağırlıklı piyasa beklentisi, manşet enflasyonun yüzde 1,90-2,00 aralığında olması yönündeydi; ancak enflasyon, aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentileri aştı. Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon ise yüzde 2,93 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlaması için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, son çeyrek için enflasyon ortalamasının yüzde 1,5 civarında olacağını öngörürken, piyasa, kasım ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 2 seviyesinin altına sarkması halinde aralık ayında faiz indiriminin güçlenebileceğini bekliyordu. Ancak, kasım ayındaki yüksek enflasyona rağmen, çekirdek enflasyonun Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve üretici fiyatlarındaki düşüş, piyasada iyimser bir hava yarattı ve aralık ayında faiz indirim döngüsünün başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar devam etti.

FAİZ KARARINA YÖNELİK TAHMİNLER

21 Kasım'da TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı faiz kararını açıkladı ve beklentiler doğrultusunda faizi sabit tutarak, art arda 8. kez faizde değişiklik yapmadı. Ancak karar metninde yapılan değişiklikler, piyasada "Aralık'ta faiz indirimi geliyor" şeklinde yorumlandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda herhangi bir rakam belirlenmezken, asgari ücretin enflasyona katkısı tartışılmaya devam etti. Komisyonun ikinci toplantısı ise 16 Aralık saat 14:00'te yapılacak.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yılına yönelik öngörülerini ve asgari ücret beklentilerini paylaştı. Ekonomim'in sorularını yanıtlayan Eğilmez, kasım ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentisinin üzerinde geldiğini ancak kendi tahminlerine yakın olduğunu belirtti. "Piyasa daha düşük bir oran bekliyordu, ancak hizmet talebi ve sanayi üretimi hala canlı" diyen Eğilmez, yüksek faiz oranlarının talebi yeterince dizginlemediğine dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Faiz indirimi konusunda Eğilmez, aralık ayında faiz indiriminin masada olduğunu söyledi. Reel sektördeki sıkıntılar ve konkordato başvurularındaki artışın hükümet üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Eğilmez, yatırım bankalarının aralık ayında 2-2,5 puanlık bir faiz indirimi beklediğini ifade etti. Eğilmez, faiz indiriminin kolayca tersine çevrilemeyeceği uyarısında da bulundu.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücret konusunda Eğilmez, 2024 başında belirlenen asgari ücretin enflasyona paralel olarak artırılması gerektiğini savundu. Eğilmez, yılsonu enflasyonunun yüzde 45 civarında olacağı öngörüsüne dayanarak, asgari ücretin 24 bin 652 TL olması gerektiğini belirtti. "Bu, bir zam değildir; bu, satın alma gücünün 2024 başındaki düzeye getirilmesidir" diye ekledi.

2025 YILINA DAİR BEKLENTİLER

2025 yılına dair beklentilerini paylaşan Eğilmez, enflasyonun düşürülmesinin zor olacağına dikkat çekti. Türkiye'nin maliye politikalarının para politikasıyla uyumsuz olduğuna işaret eden Eğilmez, kamu harcamalarının israfa varan şekilde devam ettiğini ve bu durumun 2025'te enflasyonu yüksek tutacağını vurguladı. Dolar/TL kuru konusunda tahminde bulunmanın zor olduğunu belirten Eğilmez, "Bir kur atağı, ekonomi politikasına bağlıdır. Eğer enflasyon yüksek kalır ve işsizlik artarsa, TL'nin buna dayanması zorlaşır" dedi. Eğilmez, 2025 yılında yapılacak yapısal reformların önemine değinerek, "Beklentilerin olumsuzdan olumluya dönmesi gerekir" ifadelerini kullandı.