Geniş tanımlı işsizlikte büyük artış: Mahfi Eğilmez'den işsizlik verilerine kritik yorum

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:01

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, işsizlik oranında sınırlı bir artış gözlenirken, geniş tanımlı işsizlikteki artış daha çarpıcı oldu. Özellikle, iş bulma ümidini yitirenler ve yarı zamanlı çalışanların oluşturduğu bu gruptaki yükseliş dikkat çekiyor.

TÜİK'in işsizlik verileri anket yöntemiyle ölçülüyor. Bu kapsamda, anket döneminde istihdamda olmayan, son dört hafta içinde aktif iş arayan ve iş bulduğunda iki hafta içinde çalışmaya başlayabilecek kişilerin yanı sıra, iş bulduğu halde başlama tarihi bekleyen kişiler de işsizlik oranına dahil ediliyor. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8, mevsim etkisinden arındırılmamış oran ise yüzde 8,5 olarak belirlendi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTIŞTA

Geniş tanımlı işsizlik, âtıl işgücü olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam ile potansiyel işgücü toplamından oluşuyor. Zamana bağlı eksik istihdam, haftada 40 saatten az çalıştığı halde daha fazla süre çalışmak isteyen ve buna uygun olan kişileri kapsıyor. Potansiyel işgücü ise iş aramayan ancak iş bulduğunda çalışmaya hazır olan kişileri içeriyor.

Ekim 2024'te, iş bulma ümidini kaybedenler ve başvurduğu işlerden dönüş alamadığı için iş aramayı bırakanların oranı arttı. Ayrıca, tam zamanlı iş bulamayıp yarı zamanlı çalışanların sayısında da yükseliş görüldü. Bu oran, eylül ayında yüzde 25,7 iken ekim ayında yüzde 27,6'ya yükseldi.

FARK AÇILIYOR

Ekonomim'den alınan habere göre pandemi döneminde geniş tanımlı işsizlik ile resmi işsizlik oranı arasındaki fark hızla büyümüştü. Bu fark, ekim ayında da artış göstererek mevcut ekonomik durumun işgücü piyasasındaki etkilerini gözler önüne serdi.

EKONOMİSTLERDEN DEĞERLENDİRMELER

Geniş tanımlı işsizlik oranının artışı, ekonomistlerin dikkatinden kaçmadı.

Mahfi Eğilmez, "Ekim ayında işsizlik oranı 0,1 puan artışla %8,8 oldu. Asıl korkutucu olan geniş işsizlik oranının 2 puan artışla %27,6'ya yükselmiş olması" dedi.

Ekim ayında işsizlik oranı 0,1 puan artışla % 8,8 oldu. Asıl korkutucu olan geniş işsizlik oranının 2 puan artışla % 27,6'ya yükselmiş olması. pic.twitter.com/RBZiopYHsb — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) December 10, 2024

Dr. Osman Berke Duvan, "Ekimde geniş işsizlikteki 990 bin kişilik artışa alt bileşenlerin katkıları ise şu şekilde gerçekleşmiştir: Çalışma isteği olduğu halde iş aramaktan vazgeçenler: 519 bin (%52,4), İstediği süre kadar çalışamayanlar: 411 bin (%41,5), İşsiz olanlar: 61 bin (%6,2)" ifadelerini kullandı.

1) Ekim’de mevsim etkilerinden arınmış "geniş işsiz (atıl işgücü)" sayısı 990 bin kişi artarak 11 milyon 246 bin olurken; geniş işsizlik oranı aynı dönemde 1,9 puan artarak %27,6 olmuştur. pic.twitter.com/fNQz540TQb — Dr. Osman Berke DUVAN (@DuvanBerke) December 10, 2024

Prof. Dr. Serap Durusoy, "Bugün sanayi üretimi ve işsizlik arasında daha tutarlı bir veri açıklanmış olsa da işsizlik sorununun yapısal bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor" yorumunu yaptı.

Bugün sanayi üretimi ve issizlik arasında daha tutarlı bir veri açıklanmış olsa da issizlik sorununun yapisal bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) December 10, 2024

Prof. Dr. Yakup Küçükkale ise, "Ekim ayı işsizlik oranı %8,8 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı %27,6 oldu. İşsizlik oranlarındaki bu artış, ekonomideki küçülmeyi teyit eder nitelikte... TCMB'nin çıktı açığını konu alan bir blog yayınlamış olması, teknik resesyonda bulunuyor oluşumuz ve en nihayetinde işsizlik oranlarındaki bu son artışın hepsini aynı torbaya koyup ağzını bağlayalım. Sonra da torbanın üzerine 'Aralıkta faiz indirimi var' yazalım... Keçeli kalemle..." değerlendirmesinde bulundu.