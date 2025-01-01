Mahkemeden emeklilere kötü haber: 'Seyyanen zam' davasına ret

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:34

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı mahkeme "ehliyet" yönünden reddetti.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

HKP avukatları, memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle ağustos ayında Danıştay’da dava açmıştı.

HKP MYK üyesi Adnan Okur adına açılan davada, 7456 sayılı torba kanun ile kamu çalışanlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine uygulanmaması işleminin; yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali, Anayasa'nın eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile sosyal güvenlik hakkı ilkelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi istenmişti.

DANIŞTAY, İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERDİ

Danıştay 12. Dairesi de 24 Haziran'da oy birliğiyle, "2575 sayılı Kanun’un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı sonucuna varılan bu davanın, 2577 sayılı Kanun’un 32. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, davalı idarenin bulunduğu yerdeki genel görevli ve yetkili Ankara İdare Mahkemesi’nde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir" diyerek davayı görev yönünden reddetti ve dosyanın Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

MAHKEME 'EHLİYET' YÖNÜNDEN REDDETTİ

Bunun üzerine dosya Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin önüne geldi. Bu mahkeme de önce parti ve yönetici adına aynı dilekçede açılan davanın ayrılmasını istedi.

Parti avukatları da memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali için iki ayrı dava açtı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Ankara 9. İdare Mahkemesi 18 Aralık'ta açılan davayı "ehliyet" yönünden oybirliğiyle reddetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda, dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanmamasına yönelik işlemin bizzat davacı adına düzenlenmiş bir işlem olmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu işlemin iptalini istemede güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin ilişkisinin bulunduğunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 18 Aralık 2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."