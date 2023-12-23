Mal sahipleri dikkat: Tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemleri... Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:46
Mal sahipleri dikkat: Tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemleri... Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda
Abone Ol google-news

İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRT'nin haberin aktardığına göre, uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.


tapu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Türkiye Tapu ipotek

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki... 'İstanbul senin tapulu malın değil'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki... 'İstanbul senin tapulu malın değil'
Yurttaş evsiz kalabilir: Kentsel dönüşüm yasası Meclis'te kabul edildi, tapular tehlikede!

Yurttaş evsiz kalabilir: Kentsel dönüşüm yasası Meclis'te kabul edildi, tapular tehlikede!
Tapu sahipleri dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz

Tapu sahipleri dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz

En Çok Okunan Haberler