Tapu sahipleri dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz

Yılda iki defa alınan emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksit dönemi geldi. Belirtilen tarihe kadar ödemesini yapmayanlar gecikme faizi ödeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:44
Tapu sahipleri dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz
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Türkiye'de milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren kritik tarih yaklaştı.

Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresinin sona erme tarihi belli oldu.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Emlak vergisinde son ödeme tarihi 30 Kasım olarak açıklanırken bu tarihe kadar ödemesini yapmayanlar, gecikme durumunda cezalı olarak geri ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.

KİMLER MUAF OLACAK?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf durumunda bulunuyor. 

Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösterir.


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