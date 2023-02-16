Mali İstatistik Yönetmeliği’nde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mali istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesinde bazı tanımlar ve ifadeler revize edildi.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:36
Mali İstatistik Yönetmeliği’nde değişiklik
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Hazine ve Maliye Bakanlığının "Mali İstatistik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum değişiklikleri çerçevesinde, Mali İstatistik Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Kamu idarelerinden verilerini süresinde göndermeyenlere Bakanlıkça uygulanması istenen idari para cezası yaptırımının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde yapıldığı Yönetmelik açıklığa kavuşturuldu.

Ulusal Kalite İlke ve Standartları doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen kalite logosu kapsamında mali istatistik tablolarına ait metaverilerde olması gereken başlıklara göre maddelerdeki tanım ve ifadeler revize edildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete Yönetmelik

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