Maliye ve Ticaret Bakanlıkları düğmeye bastı: Influencerlara 'bedava yemek' vergisi yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada lokanta ve ürün tanıtımı yapan içerik üreticilerine yönelik yeni vergi uygulamasını devreye aldı. Buna göre influencerlar, ücretsiz sunulan ürünler ve mekan tanıtımlarında tüketilen hizmetler için de vergi ödeyecek.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNE EĞİTİM

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “sorumlu sosyal medya etkileyicileri eğitimi” programının dördüncüsü gerçekleştirildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında tam gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan içerik üreticileri katıldı.

Programda sosyal medyada etik kurallar ve yasal düzenlemelere ilişkin başlıklar ele alındı. Yeni düzenleme kapsamında içerik üreticilerinin, markalardan gelen PR hediyeleri ile mekan tanıtımlarında sunulan ürün ve hizmetler için vergi yükümlülüğü doğacağı bildirildi.

PR HEDİYELERİNE YÜZDE 15 KESİNTİ

Düzenlemeye göre içerik üreticileri, markalardan hediye ya da tanıtım kapsamında aldıkları ürünlerin ve mekanlarda tükettikleri hizmetlerin bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak. Bu tutar üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesintisi uygulanacak.

YASADIŞI BAHİS REKLAMLARINA YAPTIRIM

Programda ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın “Dijital Ortamda Yasadışı Bahisle Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar da paylaşıldı. Sosyal medya platformlarının yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında kullanılmasının önlenmesine yönelik yeni yaptırımlar hakkında influencerlara bilgilendirme yapıldı.

Yeni uygulamayla birlikte sosyal medya üzerinden yürütülen tanıtım faaliyetlerinde vergi ve reklam mevzuatına uyumun artırılması hedefleniyor.