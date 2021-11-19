Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'gıda' çıkışı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır" dedi.
TL'nin dolar karşısındaki rekor değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansımaya devam ederken, gıda fiyatlarında da artış yaşanıyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.
"GIDA SEKTÖRÜ PAYDAŞLARINI DAVET ETTİM, YARIN KARA KIŞI KONUŞACAĞIZ"
İktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları belirtti:
"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!"
Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 19, 2021
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