Mamalar Fransa’da toplanıyor Türkiye’de toplanmıyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:26

Dünyaca ünlü kedi maması markası Pro Plan'ın ürettiği bazı ürünlerde kediler için zararlı kimyasal maddeler tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, “Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması ürünümüz hakkında bir platformda yapılan bilgilendirmeler üzerine tüketicilerimizin duyduğu endişelere dair bir açıklama yapmak istedik. Tedarikçilerimizden biri, bize tedarik edilen tek bir bileşende, arıtma suyundan kaynaklı olası kalıntı izlerinin varlığı konusunda firmamızı bilgilendirmiştir. Fransa'da üretilen sınırlı sayıdaki (1352091106, 1325091108, 1324091104 seri numaralı) ürün grubunu etkileyen bu durum üzerine hızlıca mevzuata uygun şekilde gerekli aksiyonları aldık. Tedbir amaçlı olarak, yetkili makamlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Fransa’da Kediler için PURINA ONE ve PRO PLAN® markalı iki ürünümüz için ülkede uygulanan yönetmelik gereği sınırlı sayıda geri çekme kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Fransa'da toplatma kararı alınan "Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ile 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ile 12 aylık Yavru Kedi Maması" ile ilgili Türkiye'de herhangi bir toplatma kararı alınmadı.