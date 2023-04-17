MAPEG: 701 saha daha aramaya açılıyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 701 maden sahasını ihaleye çıkardı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Reuters
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:06
MAPEG: 701 saha daha aramaya açılıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 223'ü ikinci defa olmak üzere toplam 701 maden sahasını ihale edilmek suretiyle aramalara açacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilandan ilkine göre, 478 adet maden sahası ihale edilmek üzere bugün itibarıyla en az 15 gün süreyle ilan edilecek. MAPEG ayrıca, daha önce ihalesi yapılmasına rağmen başvuru olmayan 223 maden sahasını da yeniden ihale edecek.

Aynı internet sitesinde ilan edilen tarihlerde ihalesi yapılacak bu sahalara başvuru olmaması halinde; sahalar 20 Haziran - 20 Temmuz tarih aralığında 1 ay süreyle ilanda kalacak. Sahalarla ilgili yine herhangi bir başvurunun olmaması 24 Temmuz tarihi itibarıyla müracaatlara serbest hale getirilecek.


MAPEG maden sahası Resmi Gazete

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