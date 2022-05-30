Market raflarındaki alarmlı ürün sayısına bir yenisi daha eklendi
Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaptığını duyurarak litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya çıkardı. Bunun sonucunda süte de alarm takıldı.
Rekorlar kırarak artan enflasyon, yurttaşı market kasasında çarpıyor. Ramazan Bayramı’nı ağır enflasyon koşulları altında geçiren yurttaş, tatile ve aile ziyaretlerine gidemezken marketlerden de eli boş döndü. Raflarda alarmlar takılan ürün sayısı ise gün geçtikçe artıyor.
Alarmlı dolapların arkasına alınan ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bebek mamasından kahveye, baldan tıraş bıçağına her ay yeni bir ürünü ekstra alarmlar takılmış halde buluyoruz. Fiyatları artınca süte de alarm takılmaya başlandı.
Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.
Video Haberler
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var