Market raflarındaki alarmlı ürün sayısına bir yenisi daha eklendi

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaptığını duyurarak litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya çıkardı. Bunun sonucunda süte de alarm takıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:15
Market raflarındaki alarmlı ürün sayısına bir yenisi daha eklendi
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Rekorlar kırarak artan enflasyon, yurttaşı market kasasında çarpıyor. Ramazan Bayramı’nı ağır enflasyon koşulları altında geçiren yurttaş, tatile ve aile ziyaretlerine gidemezken marketlerden de eli boş döndü. Raflarda alarmlar takılan ürün sayısı ise gün geçtikçe artıyor. 

Alarmlı dolapların arkasına alınan ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bebek mamasından kahveye, baldan tıraş bıçağına her ay yeni bir ürünü ekstra alarmlar takılmış halde buluyoruz. Fiyatları artınca süte de alarm takılmaya başlandı.

Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.

 


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