Market raflarındaki alarmlı ürün sayısına bir yenisi daha eklendi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:15

Rekorlar kırarak artan enflasyon, yurttaşı market kasasında çarpıyor. Ramazan Bayramı’nı ağır enflasyon koşulları altında geçiren yurttaş, tatile ve aile ziyaretlerine gidemezken marketlerden de eli boş döndü. Raflarda alarmlar takılan ürün sayısı ise gün geçtikçe artıyor.

Alarmlı dolapların arkasına alınan ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bebek mamasından kahveye, baldan tıraş bıçağına her ay yeni bir ürünü ekstra alarmlar takılmış halde buluyoruz. Fiyatları artınca süte de alarm takılmaya başlandı.

Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.