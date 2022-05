Sütün litre fiyatı 7 buçuk lira oldu ama… Kadirlili çiftçiler sütlerinin 5,5 liradan alınmasına tepki gösteriyor

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:38

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki süt üreticileri, sütlerinin Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği litre fiyatından düşük bedelle alınmasına tepki gösterdi. Kadirlili üretici Bahri Büyükeryılmaz, şunları söyledi:

“Televizyondan dinlediğime göre; sütü daha önce dört liradan alıyorlardı. Beş buçuğa (5,5 TL) aldılar. Daha sonra da yedi buçuk lira olacağını söylediler. Sütçüye de sordum. Daha artırma olmadı. ‘Kadirli’de beş buçuktan (5,5 TL) devam ediyoruz’ dediler.

Onun için de yeme her gün zam geliyor. Yetiştiremiyoruz, borçlanıyoruz. İnekleri satmak durumunda kalıyoruz. O yüzden, sütün bir an önce yedi buçuk lira olmasını temenni ediyoruz. Yem veremediğimizden ineklerden süt alamıyoruz. Yeme her gün zam geldiği halde süte senede bir kere zam bile gelmiyor. Sütün bir an önce artmasını temenni ediyoruz”

Süt üreticisi Erdem Semercioğlu ise şöyle konuştu:

“Devlet yedi buçuk lira açıkladı. Ama biz şu an beş buçuk liraya veriyoruz. Toplayan öyle topluyor bizden. Onun yüzünden iki kere, yem zam koydular; 40 lira. İki gün önce arpa ezmesini 265 liraya aldık. Bugün aldık 285 liraya. Bizim zarar çok. Nasıl olacaksa? Bizim bölgede, beş liraya alıyorlar. Başka yerlerde yedi liraya alırlarmış, yedi buçuğa (7,5 lira) alırlarmış. Bizim bölgeye geldi mi, yok. Niye zamlanmıyor?”

Bir başka süt üreticisi Kamil Kılıçkeser ise “Bizim sütümüzü neden beş buçuktan (5,5 TL) alıyorlar? Süt yemi 300 milyon (300 lira). 30 kilo kepek 150 milyon (150 lira). Karşılamıyor. Karşılamadığı için de malları satamıyoruz”