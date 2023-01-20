Marketten süt zammı ‘tehdidi’

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:11

Çiğ süt taban fiyatında artış yapılmamasının altında zincir marketlerin “Fiyat artarsa raf fiyatları da artar” çıkışının olduğu iddia edildi. Artan maliyetlere karşın çiğ süt taban fiyatı 8.5 lirada devam ederken üretici zor durumda.

"BÜYÜK ZARAR"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, geçen yıl 100 binden fazla hayvancılık işletmesinin kapandığına, en az 500 bin damızlık hayvanın da kesime gittiğine dikkat çekti. Yem ve enerji fiyatları ve işçilik giderleri sürekli artarken süt fiyatlarının geride kaldığını hatırlatan Başevirgen, iktidarın bunlara kulağını tıkadığını belirtti. Sütte referans fiyatın halen 8.50 lira, prim desteğinin ise 50 kuruş olduğunu anımsatan Başevirgen, “Serbest piyasada sanayici 11.50 liradan süt alıyor. Fiili olarak çiğ süt fiyatları 3 lira zamlanmışken Ulusal Süt Konseyi neden yeni fiyatı açıklamıyor?” dedi.

Başevirgen, bu konuda sektörden aldığı bir bilgiyi de paylaşarak “Zincir marketler eski fiyattan yapılan anlaşmalara göre ürün almaya devam etmek istiyor. Buna karşılık raf fiyatlarına zam yapmamayı taahhüt ediyorlar” diye konuştu.