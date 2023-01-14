Yeni zam kapıda: Süt üretiminde büyük düşüş

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:41

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2022” raporu, hem maliyetler hem perakende fiyatlar açısından Türkiye’nin en önemli tartışma gündemlerinden olan sütle ilgili sorunların büyüdüğünü ortaya koydu. Uzun zamandır çiftçi düşük alım fiyatları iddiasıyla zarar etmemek için ineklerini kesime gönderirken tüketici hızla artan fiyatlar nedeniyle süte ulaşmada sıkıntısı yaşıyor.

TÜİK’in verilerine göre Kasım 2022’de Kasım 2021’e kıyasla ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yüzde 6.1 azalarak 718 bin 166 ton oldu. İlk 11 ayda ise bu tür süt miktarı yüzde 3.2 düşüşle 8 milyon 955 bin tonda kaldı. Yine verilere göre içme sütü üretimi Kasım 2022’de yüzde 7.4 düşüşle 123 bin 123 ton, ilk 11 ayda yüzde 2.4 düşüşle 1 milyon 362 bin tona düştü. Ayrıca inek sütü peyniri üretimi Kasım 2022’de yüzde 5.1 düşüşle 56 bin 105 ton, ilk 11 ayda yüzde 4.8 düşüşle 642 bin ton oldu.

Öte yandan Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, birlik olarak çiğ süt fiyatını 11 liraya yükselttiklerini açıkladı.

YUMURTA ÜRETİMİ 1.7 MİLYAR ADET

TÜİK’in “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2022” raporuna göre Kasım 2022’de Kasım 2021’e kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 1.4 artışla 200 bin 77 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6.8 artışla 1 milyar 737 milyon adet oldu.

İlk 11 ayda ise tavuk eti yüzde 8.7 artışla 2 milyon 217 bin ton, yumurta yüzde 2.5 artışla 18 milyar 63 milyon adede yükseldi. Kesilen tavuk sayısı da Kasım 2022’de yüzde 1.2 artışla 109.6 milyon adet, ilk 11 ayda yüzde 9.8 artışla 1 milyar 238 milyon adet.