Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.

AA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:16
Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
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Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.


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