İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Marmaray'a yanıt

15 Nisan 2022 Cuma, 19:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın resmi hesabından kendisine yönelik yapılan, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" paylaşımına tepki gösterdi. Ongun, "Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" ifadelerine yer verdi.



İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray’ı sübvanse edeceklerini ileri sürmüştü.

Cihan, “Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB’nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz” demişti.

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun da, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız” ifadelerine yer vermişti.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın resmi hesabından Ongun’un paylaşımına yanıt verildi. Ongun’un yalancılıkla suçlandığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN YANIT

İBB Sözcüsü Murat Ongun yine sosyal medya hesabı üzerinden Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’a yanıt verdi. Ongun, "Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Ongun'un paylaşımı şe şekilde: