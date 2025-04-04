Mart 2025 dış ticaret verileri açıklandı: İthalatta artış!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 04.04.2025 - 13:37

Mart ayında Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir gelişme yaşandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak 23 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,3 artışla 30 milyar 652 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 2,7 artışla 54 milyar 36 milyon dolara çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Dış ticaret açığı, geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 0,5 azalarak 7 milyar 267 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıllık bazda 0,7 puan artarak yüzde 76,3’e yükseldi.

İHRACAT SEKTÖRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Mart ayında en fazla ihracat, yüzde 4,5 artışla 11 milyar 875 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 5,2 artışla 3 milyar 224 milyon dolarlık yatırım malları takip etti. İmalat sanayisinde gerçekleşen ihracat, toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluşturdu.

İTHALAT VERİLERİ VE SEKTÖREL DAĞILIM

İthalat verileri de dikkat çekti. Ham madde (ara mallar) ithalatı, yüzde 0,4 artarak 21 milyar 25 milyon dolar olurken, tüketim malları ithalatı ise yüzde 12,3 artışla 5 milyar 212 milyon dolara yükseldi. İthalatın büyük bir kısmı, imalat sanayisine yapıldı.

İTHALAT YAPILAN ÜLKELER VE GRUPLAR

Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 996 milyon dolarla Çin, 3 milyar 371 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 492 milyon dolarla Almanya oldu. İthalat yapılan ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) ilk sırada yer aldı.

OCAK-MART DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Ocak-mart döneminde, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 22 milyar 581 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracat, yüzde 2,5 artışla 65 milyar 306 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,6 artarak 87 milyar 886 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin dış ticaret verileri, ekonomik dengelerin güçlendiğini ve küresel ticaret ilişkilerinin devamlı gelişim içinde olduğunu gösteriyor.