SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çarpıcı açıklama: 'Yaşam standartları giderek düşecek'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:30

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:30

Türkiye’de milyonlarca çalışan, yüksek vergi oranları nedeniyle yıl boyunca maaşlarının azalmasıyla karşı karşıya kalıyor. Artan oranlı vergi dilimleri, çalışanların gelirlerinde önemli kayıplara yol açarken, bu durum özellikle brüt maaşla çalışanları etkiliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumu "Ocak ayında 50 bin TL maaş alan bir çalışan, sadece iki ay boyunca bu ücreti alabiliyor. Üçüncü aydan itibaren vergi dilimlerine bağlı olarak maaşında düşüş yaşanıyor" şeklinde açıkladı. Erdursun'a göre, temmuz ayına gelindiğinde 50 bin TL maaş alan bir çalışanın ücreti 42 bin 900 TL'ye kadar geriliyor ve yıl sonunda daha da düşüyor.

BRÜT VE NET ÜCRETLİLERİ KAPSAYAN VERGİ YÜKÜ

Erdursun, gelir vergisi tarifesindeki artışın yalnızca brüt maaşla çalışanları değil, net maaşla çalışanları da etkilediğine dikkat çekiyor. "Net maaş alanlar, kesintileri doğrudan görmese de vergi yükü nedeniyle zamların etkisi sınırlı kalıyor" diyen Erdursun, bu kesintilerin çalışanların alım gücünü doğrudan azalttığını vurguluyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE KAZANANLAR DA VERGİ DİLİMLERİNDEN ETKİLENİYOR

Asgari ücretle çalışan ve fazla mesai yapanlar da vergi dilimleri nedeniyle benzer kayıplarla karşılaşıyor. Örneğin, fazla mesai ile 25 bin TL kazanan bir çalışanın maaşı temmuz ayından itibaren gerilemeye başlıyor ve yıl sonunda 24 bin 800 TL seviyesine düşüyor. Aynı şekilde, ocak ayında 30 bin TL maaş alan bir çalışanın ücreti yıl sonunda 25 bin 700 TL'ye, 40 bin TL maaş alan bir çalışanın ise 34 bin 200 TL'ye kadar geriliyor. Daha yüksek maaş alanlar da bu süreçten etkilenirken, 70 bin TL ile işe başlayan bir çalışanın yıl sonuna doğru maaşı 60 bin TL seviyesine düşüyor.

'DÜZENLEME OLMAZSA MAAŞLAR EROZYONA UĞRAYACAK'

Erdursun, "Vergi dilimleri düzenlenmezse, enflasyonun da etkisiyle çalışanların yaşam standartları giderek düşecek" uyarısında bulunuyor. Mevcut sistemin adaletsizliğine dikkat çeken Erdursun, "Yoksulluk sınırına göre vergi dilimlerinin güncellenmesi gerekiyor, aksi takdirde çalışanların alım gücü daha da gerileyecek" ifadelerinde bulundu.

Çalışan maaşlarının yıl içinde sürekli düşmesi, hem bireysel bütçeler hem de genel ekonomi üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle, vergi dilimlerinin adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiği giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geliyor.