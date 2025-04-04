İktisatçı Esfender Korkmaz açıkladı: 2005'teki 200 TL için 28 banknot taşınması gerekiyor

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:39

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:39

Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızla devam ederken, 2005 yılında basılan 200 TL’nin bugünkü değeri 28 banknot taşımayı gerektiriyor. Türkiye’de en büyük banknot olan 200 TL’nin değeri alım gücündeki düşüşle birlikte tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ekonomistler, 500 veya 1.000 TL’lik yeni banknotların acilen çıkarılması gerektiğini vurgularken, Prof. Dr. Esfender Korkmaz bu konuyu sosyal medyada gündeme getirdi.

Korkmaz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Paradan 6 sıfır atılınca, ocak 2005’te en büyük banknot olarak 200 TL çıkarıldı. O günkü 200 TL’nin satın alma gücü olarak bugünkü karşılığı (TÜFE’ye göre) 5 bin 161 TL’dir.

O gün cüzdanınızda taşıdığınız tek bir 200 TL yerine bugün 25 adet 200 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, bir adet de 10 TL taşımanız gerekiyor.” Yeni banknot çıkarılması gerektiğine de dikkat çeken Korkmaz, “Kaydi işlemlere zorlamak için 1.000 ve 5 bin TL’lik banknot çıkarılmıyor. Ama nakit işlemlerde sorun yaşanıyor” dedi.