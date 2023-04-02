Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler...

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı sonrasında, enflasyon verileri belli olacak. Her ay başı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin, mart ayında ne yönde olacağı merakla bekleniyor.



MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

Şubat ayı enflasyon verileri, geçtiğimiz ay TÜİK tarafından açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşmişti.