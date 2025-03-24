Mart ayı gıda fiyatlarında rekor: Enflasyon durmak bilmiyor!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:30

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:30

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Mart 2025’e dair "Halkın Enflasyonu" araştırmasını yayımladı. Gıda fiyatları bir ayda yüzde 6,8 arttı, yılın ilk üç ayında ise artış yüzde 13,6’ya ulaşarak yıllık enflasyon yüzde 54,2’ye çıktı. Son 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında gıda fiyatları yüzde 72,2 oranında yükseldi. Türkiye dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı ülkelerden biri olurken ramazan ayında da enflasyon dalgası devam etti.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İKİ AYDA ERİDİ

Gıda fiyatlarındaki hızlı artış, dar gelirli kesimler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Halk, gıda masraflarını karşılayabilmek için sağlık, eğitim ve barınma gibi diğer temel ihtiyaçlardan feragat etmek zorunda kalıyor. 2021 Eylül’ünden itibaren gıda fiyatları yüzde 1.165 arttı; 100 TL’ye alınan gıda sepeti, Mart 2025 itibariyle 1.265 TL’ye çıktı.

Ücret artışları ise gıda fiyatlarındaki yükselişi karşılamaya yetmiyor; kamu çalışanlarının maaşlarındaki artış yüzde 881,5’de kaldı. Ocak 2025’te yapılan yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı, sadece iki ayda eriyerek çalışanları zor duruma soktu.

GIDA FİYATLARI 16 KAT ARTTI

Birleşik Kamu-İş’in verilerine göre, gıda fiyatları Haziran 2020’den bu yana 58 ay boyunca kesintisiz arttı. 2020’de 100 TL’ye alınabilen gıda sepeti, bugün 1.850 TL’ye çıktı.

MART AYINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları: Yüzde 0,5 azaldı (makarna fiyatlarındaki düşüş nedeniyle).

Yüzde 0,5 azaldı (makarna fiyatlarındaki düşüş nedeniyle). Et ve balık fiyatları: Yüzde 11,2 arttı.

Yüzde 11,2 arttı. Süt ve süt ürünleri ile yumurta: Yüzde 3,8 yükseldi.

Yüzde 3,8 yükseldi. Yağ fiyatları: Ayçiçek yağındaki düşüşle birlikte yüzde 2,5 azaldı.

Ayçiçek yağındaki düşüşle birlikte yüzde 2,5 azaldı. Meyve fiyatları: Yüzde 12,7 arttı.

Yüzde 12,7 arttı. Sebze fiyatları: Yüzde 19,8 zamlandı.

Yüzde 19,8 zamlandı. Bakliyat fiyatları: Sabit kaldı.

Sabit kaldı. Diğer işlenmiş gıda fiyatları: Yüzde 0,3 arttı.

ÜÇ AYLIK DEĞİŞİM

Ocak ayında yüzde 4, Şubat ayında yüzde 2,2 artan gıda fiyatları, Mart itibariyle toplamda yüzde 13,6 yükseldi.

YILLIK DEĞİŞİM

Ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları: Yüzde 44,8 arttı.

Yüzde 44,8 arttı. Et ve balık fiyatları: Yüzde 29,6 zamlandı.

Yüzde 29,6 zamlandı. Süt ve süt ürünleri, yumurta: Yüzde 33,4 yükseldi.

Yüzde 33,4 yükseldi. Yağ fiyatları: Yüzde 34,7 arttı.

Yüzde 34,7 arttı. Meyve fiyatları: Yüzde 123,8 zamlandı.

Yüzde 123,8 zamlandı. Sebze fiyatları: Yüzde 179,7 arttı.

Yüzde 179,7 arttı. Bakliyat fiyatları: Yüzde 18,8 arttı.

Yüzde 18,8 arttı. Diğer işlenmiş gıdalar: Yüzde 34,7 arttı.

12 AYLIK ORTALAMA ARTIŞ

Ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları: Yüzde 46,9 arttı.

Yüzde 46,9 arttı. Et ve balık fiyatları: Yüzde 49,5 yükseldi.

Yüzde 49,5 yükseldi. Süt ve süt ürünleri, yumurta fiyatları: Yüzde 42,1 zamlandı.

Yüzde 42,1 zamlandı. Yağ fiyatları: Yüzde 58,2 arttı.

Yüzde 58,2 arttı. Meyve fiyatları: Yüzde 123,8 zamlandı.

Yüzde 123,8 zamlandı. Sebze fiyatları: Yüzde 179,7 arttı.

Yüzde 179,7 arttı. Bakliyat fiyatları: Yüzde 40,2 arttı.

Yüzde 40,2 arttı. Diğer işlenmiş gıdalar: Yüzde 68,3 arttı.

Mart 2025 itibariyle yıllık gıda enflasyonu yüzde 54,2’ye çıkarak alım gücündeki kaybın hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’de gıda fiyatları, dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesini zorlamaya devam ediyor.