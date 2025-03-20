Tarımsal girdi enflasyonunda dev artış: Tohum fiyatları uçtu!
Ocak ayında tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 30,49 arttı. En yüksek artış ise tohum ve dikim materyalinde yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,49 oranında artış gösterdi. Aylık bazda ise Tarım-GFE, yüzde 5,89 oranında bir yükseliş kaydetti.
TOHUM FİYATLARI YÜZDE 50 YÜKSELDİ
Ana gruplara bakıldığında tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,95 oranında artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi de yüzde 5,56 artış gösterdi. Yıllık artışlar arasında en fazla yükselişi yüzde 50,09 ile tohum ve dikim materyali alt grubu yaşarken, aylık artış ise yüzde 32,87 ile veteriner harcamalarında görüldü.
Etiketler: #tüik #tarımsal girdi #tohum
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