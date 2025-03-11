Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:02

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında bakımlarının ve desteklenmelerinin sağlanması amacıyla aylık olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Şubat ayı bekleniyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak? Peki, Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? Mart ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

MART ŞUBAT SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, genellikle her ayın 20’sine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Ancak, ödemelerin yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hak sahipleri, ödeme durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayarak güncel bilgilere ulaşabilirler.

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.